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İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden yeni görüntüler! İmamoğlu'nun beden dili ne anlatıyor?

İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden yeni görüntüler! İmamoğlu'nun beden dili ne anlatıyor?
15.06.2023 11:40 - Son Güncelleme: 15.06.2023 11:48

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14 ve 28 Mayıs hezimeti sonrasında koltuk savaşlarının kızıştığı CHP’de gözler dün yapılan Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu toplantısına çevrilmişti. Bilindiği üzere Ekrem İmamoğlu 28 Mayıs sonrası ‘değişim’ videosu yayınlamış ve geri adım atmamıştı. Ahlatlıbel’de 2 saat süren toplantı sonrası iki isimden de açıklama gelmedi. Ancak görüşmenin arka bahçesi ortaya çıktı. Ahlatlıbel’in arka bahçesinden gelen görüntülerde Ekrem İmamoğlu’nun beden dili gündem oldu. Ellerini arkada bağlayan Ekrem İmamoğlu, gerilimi gözler önüne sererken aynı zamanda birçok mesaj verdi. Peki beden dilinde ellerini arkaya bağlamak ne anlama geliyor? İşte detaylar...

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