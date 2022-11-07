Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar’dan skandal açıklamalar! Türk milletini ve ekmeği hedef aldı…

Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, toplumumuzda hürmet gören ve önemli bir yere sahip olan ekmeği "Aptal toplumların temel gıda maddesi" olarak tanımlayıp yüce Türk milletine hakaret etti. Habertürk yayınında böylesi rezil ifadelerle skandala imza atılması tepkileri beraberinde getirdi. Öte yandan Cihan Kolivar'ın kronik bir AK Parti ve hükümet düşmanı olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu'na oy vermeyenlere 'hırsız' yakıştırımasında bulunan Kolivar, başörtülüleri hedef gösteren rezil sözlere imza attı. AK Parti rozeti takan Mehmet Ali Çelebi'yi de galiz küfürlerle hedef gösteren Cihan Kolivar'ı sizler için deşifre ettik.