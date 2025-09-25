Eğlence mekanında çekilen müstehcen video sosyal medyada infiale yol açtı! Ahlaksız videodaki iki kişi gözaltına alındı!
İzmir’de bir eğlence mekanında kayda alınıp sosyal medyada yayılan müstehcen görüntüler infiale yol açtı. Ahlaksız videoda bulunan iki kişi dini değerlere hakaret ve müstehcenlik iddiasıyla gözaltına alındı.
İzmir'de bir eğlence mekanında çekilip sosyal medyada paylaşılan görüntülere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında A.S. ile H.K., gözaltına alındı.
İzmir'deki bir eğlence mekanında çekilen ve sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yayınlanarak gündem olan video paylaşımı sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Halkın Bir Kesiminin Benimsediği Dini Değerlere Alenen Hakaret ve Müstehcenlik' suçlarından derhal soruşturma işlemlerine başlanılmış, şüpheliler H.K ve A.S. gözaltına alınmış olup soruşturma işlemleri çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi