Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi Turkuvaz Medya'da

Turkuvaz Medya III. Sürdürülebilir Yüzyıl Zirvesi ve Ödül Töreni’ne ev sahipliği yaptı. Zirvede yeşil kalkınmadan döngüsel ekonomiye, iklim politikalarından yapay zekâya uzanan geniş bir gündem, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplumun önde gelen isimleri tarafından ele alındı. Özel oturumda açıklamalarda bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Şimdi bir sonraki adım olarak hidrojenli otobüsleri konuşuyoruz. Avrupa’daki örnekleri inceledik, teknolojiyi yakından takip ettik ve bu alanda da ilk adımları atıyoruz." ifadelerini kullandı.

