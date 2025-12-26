PODCAST CANLI YAYIN
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklama talebi

Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle mahkemeye sevk edildi. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakıldı.

