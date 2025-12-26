PODCAST
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklama talebi
Giriş Tarihi: 26 Aralık 2025 20:12
Şile Belediyesine yönelik yürütülen 'rüşvet' soruşturmasının ikinci dalgasında gözaltına alınan 22 şüpheliden 15'i tutuklama, 5'i ise adli kontrol tedbiri talebiyle mahkemeye sevk edildi. Doktor raporları doğrultusunda iki şüpheli serbest bırakıldı.
