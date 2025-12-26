Ali Palabıyık ve 8 hakem PFDK’ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonunca (TFF) yürütülen bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda TFF bünyesinde hakem olarak görev yapmış ve futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 9 hakem tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.
PFDK'ya sevk edilen isimler şöyle:
Ali Palabıyık (Süper Lig hakemi), Alper Oran (Klasman hakemi), Erhan Kutlu (Klasman hakemi), Ali Tuna (Klasman yardımcı hakemi), Berkay Daban (Klasman yardımcı hakemi), Halit Karacabay (Klasman yardımcı hakemi), Okan Akbal (Klasman yardımcı hakemi), Sedat Etik (Klasman yardımcı hakemi), Yusuf Bozdoğan (İl hakemi).