Haberler
Güncel Videoları
Ege'de dev operasyon: İtalya’ya kaçırılmak istenen binlerce tarihi eser ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 07 Mart 2026 09:43
Güncelleme Tarihi: 07 Mart 2026 09:46
Gümrük Muhafaza ekipleri, İzmir Çeşme Limanı'ndan İtalya'ya kaçırılmak istenen 7 bin 550 adet sikke ve figürün yakalamasını gerçekleştirdi.
