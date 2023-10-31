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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 31 Ekim 2023, 00:13 Güncelleme Tarihi: 31 Ekim 2023, 00:18

Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki hastane saldırısına sert tepki!

Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yaptığı saldırıyı kınadı. Bakanlığın açıklamasında, "Gazze’deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırısı hakkında açıklama yayınladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in bugün Gazze Türk-Filistin Dostluk Hastanesine yaptığı saldırıyı en şiddetli biçimde kınıyoruz. Gazze'deki tek kanser hastanesi olan, söz konusu kurumun koordinatları dahil, gerekli her türlü bilgi İsrail makamlarıyla önceden paylaşılmış olmasına karşın böyle bir saldırının gerçekleştirilmesinin hiçbir izahı olamaz." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'deki Filistin halkını en temel haklarından mahrum bırakmayı amaçlayan kuşatma ve bu insanlık dışı saldırılar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" değerlendirmesinde bulunulan açıklamada, İsrail'in Gazze sakinlerini hiçbir ayrım gözetmeksizin topyekun hedef almaktan vazgeçmesi gerektiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: Dışişleri Bakanlığı'ndan Gazze'deki hastane saldırısına kınama - 1

TÜRK-FİLİSTİN DOSTLUK HASTANESİNE SALDIRI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki kanser hastalarına yönelik tek hastane olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesine saldırı düzenlemişti.

Türk-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, AA muhabirine, İsrail'in hedef aldığı Gazze'deki sağlık idaresine ait hastanede hasarın meydana geldiğini söylemişti.

Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastane özelliği taşıyan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, Filistin'in en büyük hastanelerinden biri olarak öne çıkıyor.

Yaklaşık 34 bin 800 metrekarelik alan üzerine kurulu, 3 katlı ve 180 yatak kapasiteli, 'nin yaptırdığı hastanenin inşaatı, 2017 yılında tamamlanmıştı.

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