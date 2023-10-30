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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 30 Ekim 2023, 22:12 Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2023, 22:24

Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Todt'u kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri Todt'u kabul etti.

Emine Erdoğan, 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programına katılmak üzere İstanbul'da bulunan Todt ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Todt, görüşmede, Türkiye'nin atıkla mücadelede dünyaya liderlik ettiğini belirterek, himayesinde yürüttüğü Sıfır Atık Projesi için Emine Erdoğan'ı tebrik etti.

Jean Henri Todt, şehirlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüşün teşvik edilmesinin trafik kazalarını azaltacağını, yol güvenliğini artıracağını ve döngüsel ekonomiyi teşvik edeceğini vurguladı.

Todt, küresel emisyonları azaltmak için ulaşım sistemleri elektrikli hale getirilirken ortaya çıkan bir diğer sorunun da pillerin imhasıyla baş etme zorluğu olduğuna dikkati çekti. Todt, buna yönelik çabaların dünya çapında döngüsel ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağını vurgulayarak, Emine Erdoğan'dan bu konuda destek istedi.

Emine Erdoğan da eşi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönettiği hükümetler döneminde karayollarında yürütülen yol yapım ve bakım çalışmalarıyla trafik kazalarının yarı yarıya azaldığına dikkati çekerek, bu konuda bilgi paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan'dan Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayan Todt'a teşekkür

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabı X'ten görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, BM Karayolu Güvenliği Özel Temsilcisi Jean Henri Todt ile "Sıfır Atık" temasıyla bu sene İstanbul'da gerçekleştirecekleri 31 Ekim Dünya Şehirler Günü programı öncesi bir araya geldiklerini ifade etti.

Sıfır atık ile benzer olan "Sıfır Vizyon" hareketine dair fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Trafik kazalarından kaynaklı ölümlerin kabul edilemeyeceği konusunda hemfikir olarak, Sayın Todt'un Türkiye'nin bu yöndeki çabalarını takdirle karşıladığını öğrenmekten memnuniyet duydum. Döngüsel ekonomiyi teşvik edecek ve yol güvenliğini artıracak örnek uygulamalar üzerine de görüş paylaşımında bulunduk. Bu bakış açısı ışığında Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı imzalayarak desteğini belirten Sayın Todt'a katkı ve katılımları için teşekkürlerimi sunuyorum. Daha emniyetli, yaşanabilir ve sürdürülebilir şehirlere el birliği ile ulaşacağımıza inanıyorum."

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