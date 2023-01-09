Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika’nın başkenti Cape Town’daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi

Yarın başkent Cape Town'da Türkiye Başkonsolosluğu'nun resmi açılışını yapacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Sultan Abdülaziz Han 160 yıl bugünlerde Ebubekir Efendi'yi buradaki Müslüman kardeşlerimize destek olmak için görevlendirmişti. Ecdadımızın izini takip ederek Cape Town'da başkonsolosluk açmamızın bizim için de özel bir anlamı var. Açacağımız başkonsolosluğumuzla birlikte Ebubekir Efendi'nin torunlarına ve burada yaşayan vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmet yapacağız" dedi.

Birinci Dünya Savaşı sırasında minaresinde Osmanlı bayrağı dalgalandıran Nurul Hamidiye Camisi'ni ziyaret ettiğini aktaran Çavuşoğlu, "Böyle bir ecdadın torunları olduğumuz için gurur duyuyoruz. Bugün Ebubekir Efendi'nin torunları da aramızda. Sizlerin sayesinde Türkiye-Güney Afrika ilişkileri sağlam temeller üzerinde ilerliyor. Özellikle bu ziyareti gerçekleştirmemin amacı da bundan sonra iki ülke arasındaki ilişkileri daha da güçlendirmektir" dedi.

"Yarın açılışı yapılacak olan başkonsolosluk ile ecdadımızın mirasına sahip çıkacağız" ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, "Bir yandan burada yaşayan vatandaşlarımıza ve bizim kapımızı çalan herkese en güzel hizmeti vermeye çalışacağız. Diğer taraftan da Güney Afrika'yla ilişkilerimizi Cape Town bölgesinde de geliştirmek için birlikte çaba sarf edeceğiz" dedi.

"Yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza kaliteli ve süratli hizmet vermek için her gün kendimizi yeniliyoruz"

Çavuşoğlu, "Bugün dünyada 257 misyonumuzla yaklaşık 7,5 milyon vatandaşımıza kaliteli ve süratli hizmet vermek için her gün kendimizi yeniliyoruz. Hatta yapay zekadan bile faydalanmaya başladık" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı da son derece dikkatli olmamız gerekiyor"

"Bir olduğumuz zaman daha güçlü daha etkili oluruz. Bunun zaten sizler de bilincindesiniz. Özellikle de burada her zaman Türkiye'nin çıkarlarının aleyhine çalışan ve 2016 yılında 15 Temmuz'da Türkiye'de darbe girişiminde bulunan FETÖ'ye karşı da son derece dikkatli olmamız gerekiyor ve bu terör örgütüne karşı tüm vatandaşlarımızla birlikte duyarlı olmaya devam etmemiz lazım ve mücadelemizi de sürdürmemiz gerekiyor. Bunların yapamayacağı fütursuzluk yoktur. Biliyorsunuz merhum Johannesburg Başkonsolosumuz Mehmet Remzi Bey'in kabrini taşımışlardı. Biz de dava açtık ve kabrini onların ellerinden birlikte kurtardık" dedi.

Terörle mücadelenin karalılık süreceğine vurgu yapan Çavuşoğlu, "Bu hain terör örgütüyle ve diğer terör örgütleriyle PKK olsun, YPG olsun, DEAŞ olsun hepsiyle mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu ayrıca, Sultan Abdülaziz Han'ın emriyle, Müslümanlara hizmet vermek üzere 1862'de Cape Town'da görevlendirilen Osmanlı Alimi Seyit Ebubekir Efendi'nin kabrini ziyaret etti.