Haberler Güncel Videoları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’ya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’ya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika turunun ilk durağı olan Güney Afrika’ya geldi
09.01.2023 00:10 - Son Güncelleme: 09.01.2023 00:12

OTOMATİK OYNAT

Güncel 03:28
Başkan Erdoğan 'Uzun İnce Bir...
Güncel 08:54
Başkan Erdoğan ÜNİAK Fest’de...
Güncel 02:53
Kılıçdaroğlu’nun elinde...
Güncel 02:00
On binler Sarıkamış'ta bir...
Güncel 00:59
Manavgat'ta Başkan Erdoğan'ı...
Güncel 01:08
Meral Akşener'den 'seçtiğim...
Güncel 17:42
Başkan Erdoğan'dan Kumluca'da...
Güncel 01:00
HDPKK’lı Pervin Buldan’dan...
Güncel 03:29
'’Antalya Türkiye Yüzyılı’na...
Güncel 02:49
Başkan Erdoğan, Ziraat Bankası...
Güncel 01:38
İmamoğlun'dan çökme...
Güncel 01:51
Nevşin Mengü'den 6'lı masaya...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Güney Afrika, Zimbabve, Ruanda, Gabon ile Sao Tome ve Prinsipe’yi kapsayan Afrika turunun ilk durağı Güney Afrika’ya geldi. Çavuşoğlu, başkent Cape Town’da Sultan II. Abdülhamid’in adını taşıyan, restorasyon çalışmalarını Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) üstlendiği Nur’ul Hamidiye Camii’ni ziyaret etti. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Tüm kurumlarımızla işbirliği halinde dünyanın her yerinde kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Güncel Videoları
SON DAKİKA