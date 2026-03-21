Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Körfez'de kritik mesaj: "Çok şey değişebilir!"
Orta Doğu’da gerilim tırmanırken Türkiye, barış ve istikrar için diplomasi trafiğini en üst seviyeye çıkardı. Bakan Fidan’ın stratejik Körfez turunu ve yeni ittifak arayışlarını yerinde takip eden A Haber muhabiri Şener Çetin, sahadaki çarpıcı değerlendirmeleri izleyicilerle paylaştı. Fidan’ın "Körfez’de bundan sonra çok şey değişebilir" sözleri, bölgedeki jeopolitik kartların yeniden karılacağının sinyali olarak nitelendirilirken, Türkiye’nin arabuluculuk rolü dünya kamuoyunun yakın markajına girdi.