Dışişleri Bakanı Fidan, İngiliz mevkidaşı Cameron ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında bulunduğu Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly ile görüştü.

BAKAN FİDAN, NORVEÇLİ VE İSVEÇLİ MEVKİDAŞLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Brüksel'deki NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında yaptığı ikili temaslar kapsamında, Norveçli mevkidaşı Espen Barth Eide ve İsveçli mevkidaşı Tobias Billström ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "NATO Daimi Temsilciliğimizde gerçekleşen her iki görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze'deki son durum ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci de ele alındı" denildi. Bakan Fidan ayrıca toplantı öncesinde mevkidaşlarıyla ayaküstü sohbet etti.