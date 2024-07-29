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Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024, 14:42 Güncelleme Tarihi: 29 Temmuz 2024, 14:42

Devlet Bahçeli'den Başkan Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan İsrail Dışişleri Bakanı Katz'a tepki gösterdi. Alçak sözleri nefretle lanetlediğini belirten Bahçeli, " Soykırımcı bir yönetimin Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’na panikle saldırması suçluluk psikolojisinin tezahürüdür. 40 bine yakın masumu katleden İsrail yönetiminin hesap vereceği günler uzak değildir. Bu durum sadece sabır ve zaman meselesidir." ifadelerini kullandı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a çağrı yapan Bahçeli, Mavi Vatan'ı hedef alan CHP'li Namık Tan'a da tepki gösterdi.

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