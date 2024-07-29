Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ilk 5 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Ötanaziye atıfta bulunan maddeye de onay gördü. Bilindiği üzere bu madde 2010 yılında yasalaşan ve ötanazi kavramının da yer aldığı Veterenerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9. maddesinin 3. fıkrasını içeriyor. Bahse konu maddede ötanazinin yasak olduğunun altı çizilirken; iyileşme durumu bulunmayan, akut bulaşıcı hastalığı bulunan, olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlar için ötanazi kararının veteriner hekim inisiyatifinde olacağı vurgulanıyor.