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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024, 22:45 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024, 22:51

DEM'li Tülay Hatimoğulları terörist elebaşı Öcalan'a özgürlük istedi!

CHP - DEM hattındaki seçim ittifakı bebek katili Abdullah Öcalan'ın özgürleştirilmesi temeline oturtuldu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 31 Mart yerel seçimleri öncesi çiçeklerle ağırladığı terörün siyasi ayağı terörün siyasi ayağı DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısını yineledi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Tecrit ağır insanlık suçudur, derhal kalkmalıdır, Sayın Öcalan özgürlüğüne derhal kavuşmalıdır” dedi. İşte detaylar...

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