Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Hamza Dağ katıldığı televizyon programında açıklamalarda bulundu. Dağ, ‘’Bizim Çevre ve Şehircilik Bakanlığıyla birlikte ya da yalnız, yalnız olacak gibi düşünüyoruz bu konuda bir kere 50 bin tane sosyal konut üreteceğiz. Ürettiğimiz sosyal konutları maliyetine İzmirli hemşerilerimize 5-10 yıl vadeli bir şekilde vereceğiz. Bunun için şartımız şu; 5 yıl İzmir’de ikamet etmek. Şehrin içini biraz rahatlatmamız lazım bu kentsel dönüşümü tam gerçekleştirmek için. 25 yılda, her 5 yılda 5 bin konut dönüşseydi şu an 125 bin konut dönüşmüş olurdu. Ben işimizin zor olduğunun farkındayım kentsel dönüşümde. Ama bu konuda da bizim 5 yılda 300’lü 500’lü sayılarla vakit geçirme lüksümüz yok.’’ dedi.