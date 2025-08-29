PODCAST CANLI YAYIN

DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması

DEM Parti İmralı Heyeti, dün (28 Ağustos) İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. Kurulan temas Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olma özelliği taşırken heyet Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Öcalan demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı." denildi.

Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan evlendi!
Eski Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tuncay Meriç'e silahlı saldırı! İşte o anlar
Davullu zurnalı gelin alma! Eda Erol'un düğününde renkli anlar
Silahlı saldırıya uğrayan Alemdağ Spor Kulübü Başkanı hayatını kaybetti

