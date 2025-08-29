DEM Parti’den İmralı ziyareti açıklaması

DEM Parti İmralı Heyeti, dün (28 Ağustos) İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleştirdi. Kurulan temas Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalara başlamasından sonra ilk ziyaret olma özelliği taşırken heyet Öcalan'ın mesajlarını içeren bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Öcalan demokratik toplum, barış ve entegrasyonun, bu sürecin üç kilit kavramı olduğunu, bu temelde sonuca ulaşabileceğini belirtti. Bunun için bütün boyutlarda adımların ivedilikle atıldığı yeni bir aşamanın gereğine vurgu yaptı." denildi.