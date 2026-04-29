Dakikada 3 bin atış: Milli Muharip Uçak KAAN'ın burun topu hazır

Türkiye'nin havacılık dünyasındaki gururu Milli Muharip Uçak KAAN, yerli silah sistemleriyle tam bağımsızlığa bir adım daha yaklaşıyor. TR Mekatronik tarafından geliştirilen 6 namlulu 20 mm top sistemi, 5-9 Mayıs tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan SAHA 2026 fuarında vitrine çıkacak. Tasarımdan üretime kadar tamamen yerli imkanlarla geliştirilen sistemin, elektronik bileşenleri dahil olmak üzere yüzde 95'in üzerinde bir yerlilik oranına ulaştığı açıklandı.

ATAK'tan KAAN'a uzanan teknoloji

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, şirketin kuruluş amacı doğrultusunda ilk olarak ATAK helikopterlerinin burun topunu yerlileştirdiklerini belirtti. Çevik, "Şu anda 10 adet ATAK helikopterimizde bizim silahlarımız var ve bundan sonra üretilecek tüm helikopterlerde sistemlerimiz yer alacak. 3 namlulu sistemden elde ettiğimiz tecrübeyi şimdi KAAN için geliştirdiğimiz 6 namlulu sisteme aktardık," dedi. Bu sistemle birlikte, savunma sanayiindeki dışa bağımlılığın ve ihracat kısıtlarının tamamen ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Dakikada 3 bin atımla tam koruma

Yeni geliştirilen 6 namlulu top sistemi, sadece hava platformları için değil, hava savunma sistemleri için de kritik bir rol üstlenecek. Dakikada 2 bin atımla hava platformlarında görev yapacak olan silahın, hava savunma versiyonunda bu kapasite dakikada 3 bin atıma kadar çıkacak. Ön testleri başarıyla tamamlanan sistemin yakın zamanda gökyüzüyle buluşacağını müjdeleyen Çevik, sistemin Türkiye'de üretilen farklı insansız ve insanlı platformlara da entegre edilebileceği üzerinde çalıştıklarını vurguladı. SAHA İstanbul bünyesindeki bu devrim niteliğindeki gelişme, fuarın en çok dikkat çeken başlıklarından biri olmaya aday.