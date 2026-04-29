CANLI YAYIN
Geri
"Adana'da sel felaketi: 1 kişi akıntıya kapılarak kayboldu"

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı ilçede, sel sularına kapılan Gamber Ünüvar’dan haber alınamıyor.

Ani sağanak felaketi getirdi

Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran ve kısa sürede şiddetini artıran sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sarı kodla uyarılan bölgede, ani yağışın ardından dereler taştı ve sokaklar sel sularıyla doldu. Eskikabasakal Mahallesi Göz mevkisinde birçok araç yollarda mahsur kalırken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla sele kapılmaktan kurtulmaya çalıştı.

Sel suları aracı yuttu: Bir kayıp

Yağışın en acı haberi ise Döşeme mevkisinden geldi. Edinilen bilgilere göre, 22 yaşındaki Gamber Ünüvar, idaresindeki otomobille seyir halindeyken bir anda yükselen sel sularına kapıldı. Aracın gözden kaybolması üzerine çevredekiler durumu hemen yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik gücü, AFAD ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekiplerin akıntıya kapılan genci bulmak için başlattığı yoğun çalışma gece karanlığına rağmen sürüyor.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle