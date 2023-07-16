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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan A Haber'e özel açıklamalar!
16.07.2023 21:18 - Son Güncelleme: 16.07.2023 21:19

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, A Haber'de gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve BAE'ye gerçekleştireceği ziyaretlere ilişkin konuşan Yılmaz, "İmkanlarımızı ortaya koyarak iş birlikleri yapacağız. Ziyaretle Türkiye'ye daha fazla sermaya girişi olacak" ifadelerini kullandı. Orta Vadeli Program ile yeni hedefler ortaya koyacaklarını belirten Cevdet Yılmaz, "OVP ile makro ekonomik hedeflerimizi güncelleyeceğiz. OVP'den sonra 2024 yılı bütçesi Meclis'e gelecek" şeklinde konuştu. Deprem bölgesinde yatırım ortamının canlanacağını söyleyen Yılmaz, "762 milyar Türk Lirası deprem bölgesi için ayrıldı" dedi. İstihdamda hedefin 6 milyon olduğunu dile getiren Yılmaz, gıda - kira fırsatçılığında yeni önlemler alınacağının sinyalini verdi.

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