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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Körfez turu! 200'den fazla iş insanı da katılacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Körfez turu! 200'den fazla iş insanı da katılacak
16.07.2023 19:45 - Son Güncelleme: 16.07.2023 19:49

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Başkan RecepTayyipErdoğan, SuudiArabistan, Katar ve BAE'yi kapsayan Körfez turuna çıkıyor. Suudi Arabistan-Türkiye İş Forumu 17 Temmuz'da Cidde'de, Katar-Türkiye İş Forumu 18 Temmuz'da Doha'da, BAE-Türkiye İş Forumu da 19 Temmuz'da Abu Dabi'de gerçekleştirilecek. Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan Körfez turuna DEİK olarak 200'den fazla iş insanından oluşan dev bir ticaret kervanıyla dahil olacaklarını söyledi. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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