Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’nda önemli açıklamalar!

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’na katıldı. Toplumun en neşeli insanlarıyla iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Roman kardeşlerimiz bizim tarihimizde her zaman adından, kendisinden övgüyle söz ettirmiştir, tarihimizin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu toprakların mayası, harcı olmuştur. Öyle ki İstanbul Fatih’i Sultan Mehmet’in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması güvence altına alınmıştır. Roman kardeşlerimizi Allah için çok seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için çok seviyoruz." dedi.