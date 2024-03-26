SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 26 Mart 2024, 22:36 Güncelleme Tarihi: 26 Mart 2024, 22:35

Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'dan 'Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’nda önemli açıklamalar!

Yerel seçim çalışmaları kapsamında İstanbul'u karış karış gezen Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, Roman Vatandaşlarımızla İftar Buluşması Programı’na katıldı. Toplumun en neşeli insanlarıyla iftar sofrasında bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti belirterek konuşmasına başlayan Murat Kurum, "Roman kardeşlerimiz bizim tarihimizde her zaman adından, kendisinden övgüyle söz ettirmiştir, tarihimizin vazgeçilmez bir parçası olmuştur. Bu toprakların mayası, harcı olmuştur. Öyle ki İstanbul Fatih’i Sultan Mehmet’in fermanıyla Romanların huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşaması güvence altına alınmıştır. Roman kardeşlerimizi Allah için çok seviyoruz, bu ülkenin en güzel rengi olduğunuz için çok seviyoruz." dedi.

SIRADAKİ VİDEO
Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan A Haber'de önemli açıklamalar!
26.03.2024Salı
Cumhur İttifakı ABB adayı Turgut Altınok'tan "Emeklilere 5 Bin TL" vaadi!
26.03.2024Salı
Kandil'den CHP'ye bir 'kayyum' talimatı daha! PKK elebaşı Bese Hozat sahnede
26.03.2024Salı
30 ilde DEAŞ operasyonu: 147 gözaltı
26.03.2024Salı
CHP vandallığı yine hortladı! Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk’ün aracına saldırı
26.03.2024Salı
Bunlar da Var
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı! 00:59
İZLE: ​Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm 1. Fragmanı yayınlandı!
26.03.2024Salı
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı! Dünyanın en uzun üçüncü köprüsü yerle bir oldu 00:29
ABD’de kargo gemisi üzerinde trafik olan köprüye çarptı!
26.03.2024Salı
Galatasaray’ın ’Dayı’sı meğer 3 senelik evliymiş! Kerem Demirbay’ın eşinin güzelliği parmak ısırttı! Okan Buruk’un 8 numarası... 01:16
Galatasaray'ın 'Dayı'sı meğer 3 senelik evliymiş!
26.03.2024Salı
1 Mart hakem toplantısı ifşa oldu | Hugh Dallas şaştı kaldı! G.Saray- Antalyaspor maçının hakemi Abdülkadir Bitigen ve Özgür Yankaya’dan olay penaltı sözleri 00:43
Hakem toplantısı ifşa oldu
26.03.2024Salı
CANLI YAYIN
SON DAKİKA