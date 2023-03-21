AK Parti ve MHP, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı için Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) bugün başvuracak.

YSK'YA BAŞVURU İÇİN SAAT BELLİ OLDU

Alınan bilgiye göre, Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusunu, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız yapacak. Başvuru, saat 15.00'te gerçekleşecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 23 MART SAAT 17.00

Siyasi partiler, cumhurbaşkanı adayları için 23 Mart Perşembe günü saat 17.00'ye kadar başvurulabilecek.

İKİ PARTİ AYRI AYRI GRUP KARARI ALMIŞTI

AK Parti ve MHP TBMM grupları, 16 Mart'ta ayrı ayrı düzenledikleri kapalı grup toplantılarında, Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmesine ilişkin grup kararı almıştı.

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) cumhurbaşkanı adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan oldu. BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu oy birliği ile karar aldı.

14 MAYIS DESTANINI İNŞALLAH BERABERCE YAZACAĞIZ

Başkan Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Video Konferans Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "İşte bu kutlu mücadelenin son dönemeci olan 14 Mayıs destanını, bir süredir beraber yol yürüdüğümüz, aramıza yeni katılan ve katılacak olan dostlarımızla Cumhur İttifakı olarak inşallah beraberce yazacağız." ifadelerini kullanmıştı.