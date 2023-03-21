Başkan Erdoğan ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'den ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunuyor. Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi resmi törenle karşıladı. İkili ve heyetler arası görüşme sonrası Başkan Erdoğan ve es-Sudani açıklamalarda bulundu. "Kalkınma Yolu Projesi'nin bölgemize Yeni İpek Yolu haline dönüştüreceğine inanıyorum." diyen Erdoğan, Irak halkına kuraklık için bir müjde verdi. Erdoğan, "Irak'ın sıkıntısını gidermek için Dicle Nehri'nden bırakılan su miktarını bir ay süreyle artıma kararı aldık." dedi. Başkan Erdoğan terör örgütü PKK'ya karşı da bir çağrı yaptı.