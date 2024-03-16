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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 17:59

Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'dan 'Terminal İstanbul Projesi' mesajı!

Atatürk Havalimanı terminal binaları Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilecek Terminal İstanbul Projesi ile dünyanın en büyük girişimcilik merkezine dönüştürülecek. Terminal İstanbul Teknoloji ve Girişimcilik Merkezi Tanıtım Töreni’ndeki konuşan Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "Terminal İstanbul'un, girişimcilere dünyanın en iyi standartlarında çalışma sunacağını ve rahat ulaşım imkânlarıyla öne çıkacağını söyleyen Kurum, "Yine restoranları, kafeleri, sosyal alanları, kültür-sanat atölyeleriyle keyifli zaman geçirilen bir mekân olacak. Ayrıca son derece modern konaklama mekânlarıyla da gençlerimizi burada ağırlayacağız. Burası İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak." dedi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır projenin Türkiye'nin teknoloji ve girişimcilik alanındaki en iddialı projesi olduğuna dikkat çekti.

Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi geliyor! Murat Kurumdan Terminal İstanbul Projesi mesajı: İstanbulun yeni cazibe merkezi olacak
Dünyanın en büyük girişimcilik merkezi geliyor! Murat Kurum'dan Terminal İstanbul Projesi mesajı: İstanbul'un yeni cazibe merkezi olacak

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