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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 16 Mart 2024, 18:21 Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2024, 18:21

İftara ne kadar kaldı? Bugün iftar saat kaçta? 16 Mart 2024 Ankara, İstanbul, İzmir il il akşam ezanı saati

Ramazan ayında ilk haftanın tamamlanmasına kısa bir süre kala bugün iftar saatleri oruç açacak kimseler tarafından merak konusu oldu. Diyanet teravih saatleri ve iftar vakti ile ilgili bilgileri namaz vakitleri sayfası üzerinden duyurmuştu. Peki, bugün İzmir, Ankara, İstanbul iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte 16 Mart 2024 İstanbul iftar saati…

Ramazan ayında oruç açacak olan kişiler Diyanet'in namaz vakitleri sayfasına yöneldi. Yaklaşık bir haftadır oruç tutan milyonlarca kişi Ramazan ayında ilk haftayı geride bırakacak. Peki, 16 Mart'ta iftar hangi şehirde ne zaman yapılacak?

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKTİ 2024

İstanbul'da iftar, 16 Mart günü 19.19 olacak. 16 Mart İstanbul sahur ise saat 05:40'da sona erecek.

Gün Tarih Sahur İftar Teravih
1 11.03.2024 05:51 19:13 20:32
2 12.03.2024 05:49 19:14 20:33
3 13.03.2024 05:47 19:15 20:34
4 14.03.2024 05:46 19:16 20:36
5 15.03.2024 05:44 19:17 20:37
6 16.03.2024 05:42 19:19 20:38
7 17.03.2024 05:40 19:20 20:39
8 18.03.2024 05:39 19:21 20:40
9 19.03.2024 05:37 19:22 20:41
10 20.03.2024 05:35 19:23 20:43

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