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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Şubat 2024, 17:59 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2024, 18:10

▶️ Adnan Oktar suç örgütünün şeması çıkarıldı | Elvan Koçak'ın avukatı duruşma salonunda yaşananları "Korkunç" diyerek anlattı: Adnan dayanamadı...

Kamuoyunda, "Adnan Hoca" olarak tanınan Adnan Oktar ve Silahlı Suç Örgütü'ne dair yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Adnan Oktar silahlı suç örgütünün soruşturması kapsamında mahkemede müşteki avukatı sıfatıyla yer alan Esra Çömlekçioğlu, duruşma salonunda yaşanan bir anı da "Korkunç" diyerek anlattı. Çömlekçioğlu, Oktar’ın mahkeme salonunda bir kadına iltifat ettiğini ve ‘su gibi’ dediğini iddia etti. Öte yandan Adnan Oktar silahlı suç örgütünün, örgütü diri tutmak için avukatları ve sosyal medya grubuyla oluşturduğu "güncel yapılanma"ya ilişkin hazırlanan iddianamede, örgütün grupları ve eylemleri şema haline getirilerek anlatıldı.

ADNAN OKTAR DAVA ESNASINDA KIZA BAKTI: SU GİBİ
İnsanlarda hala bir korku olduğu vurgulayan Çömlekçioğlu, dava esnasında yaşadığı bir detayı 'kokunçtu' diyerek şu sözlerle anlattı:

"Adnan Oktar'ın son savunması, 10 bin yılla yargılanıyor, can telaşında olmanız gerekirken bir avukat geldi sanık tarafına daha önce hiç gelmemiş tanımıyoruz. Güzel bir kızcağız giymiş kıyafetini eteğini en önde oturuyor. Adnan Oktar'ın görebileceği bir noktada. Elinde telefonu tüm duruşma boyunca oturdu, Adnan ona bakıyor o Adnan'a bakıyor. Sonunda Adnan dayanamadı kendisi de söyledi 'kızcağız baksanıza dedi ne kadar güzel dedi su gibi dedi' adam 10 bin yılla yargılanıyor hâlâ güzel kadına iltifat etmenin peşinde. Çok garip bir kafa."

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca Adnan Oktar silahlı suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik hazırlanan 352 sayfalık iddianamede, örgütün yeni yapılanmasının detayları 2 ayrı şemada gösterildi.

"Örgütün güncel yapılanması ve faaliyetleri"nin yer aldığı şema, Çömlekçioğlu'nun ifadelerini doğrular nitelikteydi. Şemada Adnan Oktar'ın örgüt üyesi avukatlar aracılığıyla talimatlarını ilettiğine yer verildi.

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasının şeması çıkarıldı | Elvan Koçakın avukatı duruşma salonunda yaşananları Korkunç diyerek anlattı: Adnan dayanamadı!
Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasının şeması çıkarıldı | Elvan Koçak'ın avukatı duruşma salonunda yaşananları "Korkunç" diyerek anlattı: Adnan dayanamadı!

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