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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 20 Mart 2024, 20:24 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024, 20:24

CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri! Cizre’de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

CHP'nin ittifak ortağı DEM Parti'den yine APO böğürtüleri yükseldi. DEM Parti'nin Nevruz kutlamalarında teröristbaşı Öcalan'ın paçavraları sallanırken, AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin çağrısı yapıldı. Sözde kürt sorunu üzerinden algı operasyonuna soyunan DEM Partili İrmez, terör operasyonlarından rahatsız olduğunu belirterek, 'AK Parti ve MHP'ye oy vermeyin' çağrısında bulundu. İrmez, "Muhalefetle bu seçimi kazandığımızda 2028 seçiminde AKP ve MHP’nin gitmesine de neden olacaktır" diyerek skandal ifadeler kullandı. Öte yandan Şırnak’ın Cizre ilçesinde DEM Parti tarafından düzenlenen Nevruz kutlaması sonrası izinsiz gösteri düzenleyen ve polise saldıran gruba ekipler müdahale etti.

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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