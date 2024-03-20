CHP'nin ittifak ortağı DEM'den 'APO' böğürtüleri! Cizre’de izinsiz gösteriye polis müdahale etti

DEM Parti tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde düzenlenen Nevruz kutlamasının sonunda yüzleri maskeli bir grup, polise taşlarla saldırdı. Polisin 'dağılın' uyarılarına rağmen eylemlerini sürdüren gruba polis, gaz bombası ve tazyikli su ile müdahale etti. Ara sokaklarına kaçan grup, polis ekibinin müdahalesiyle dağıtıldı.

İzinsiz gösteri düzenleyip polis ve polis araçlarına saldırdıkları tespit edilen birçok kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.