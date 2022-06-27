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CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu kamerada! Funda Buyruk gözaltına alındı

CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK/KCK operasyonu kamerada! Funda Buyruk gözaltına alındı
27.06.2022 10:44

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Son dakika haberi! CHP'li Seyhan Belediyesi'ne PKK operasyonu düzenlendi. Başkan yardımcısı dahil 38 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda, aralarında CHP'li Seyhan Belediyesi Başkan Yardımcısı Funda Buyruk ve HDP'lilerin de bulunduğu çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Funda Buyruk, basın mensuplarının 'neden gözaltına alındınız' sorusuna, “Siz daha iyi bilirsiniz” yanıtını verirken, basın mensubunun 'PKK operasyonunda gözaltına alındınız' demesi üzerine “O sizsiniz” diye tepki gösterdi. Şüpheliler adli tıpta sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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