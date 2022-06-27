Haberler Güncel Videoları Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...
27.06.2022 16:55 - Son Güncelleme: 27.06.2022 16:55

OTOMATİK OYNAT

Güncel 00:39
Mersin'de Ümit Özdağ’ın...
Güncel 03:47
Bartın'da sel felaketi!
Güncel 01:00
Yerli denizaltı STM500'ün...
Güncel 01:11
TCG Anadolu'da son viraj
Güncel 01:50
AKINCI B atış testlerini...
Güncel 15:04
Başkan Erdoğan yangın...
Güncel 00:10
CHP’li Ekrem İmamoğlu...
Güncel 01:12
Muhalefetin Marmaris yalanları...
Güncel 03:04
Adana'da bulunan petrol sevinç...
Güncel 08:34
Kılıçdaroğlu'nu helikopter...
Güncel 06:32
Marmaris yangınında son durum!...
Güncel 02:02
Zincir marketlere mahkemeden...

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim oldu. Kastamonu'da yağışlar nedeniyle iki köprünün çöktüğü ve esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi. Ekiplerin sahada olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım." dedi. Peki, bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.

Güncel Videoları
SON DAKİKA