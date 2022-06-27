Kastamonu ve Bartın'da sel! Uyarı üstüne uyarı: Dükkanları açmayın! Kastamonu, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce...

Son dakika haberi! Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarılar sonrası Kastamonu, Bartın ve Sinop sağanak yağışa teslim oldu. Kastamonu'da yağışlar nedeniyle iki köprünün çöktüğü ve esnafa "dükkan açmayın" uyarısı yapıldığı aktarıldı. AFAD Başkanı Yunus Sezer'in, sağanağın etkili olduğu İnebolu'ya gittiğini bildirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Batı Karadeniz'de Kastamonu, Karabük, Zonguldak, Bartın ve Sinop'taki yağış dolayısıyla taşkın riskinin tehlikeli boyuta ulaştığını bildirdi. Ekiplerin sahada olduğunu belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bundan sonrası için de önlemleri tüm ilgili kurumlarca alıyoruz. Önümüzdeki saatler kritik! Lütfen her zamankinden daha dikkatli olalım." dedi. Peki, bugün ülke genelinde hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu.