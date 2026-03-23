CHP'li Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi

CHP'li Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusunu gören Gürsel Tekin, Manavgat'taki rüşvet skandalına gönderme yaptı. Tekin, "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş" dedi. O anlar için videoyu izleyin.

CHP'li Gürsel Tekin'den "baklava kutusu" göndermesi: "Çok tehlikelidir, milletin önünde aç"

CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki bayramlaşma törenine getirilen baklava kutusu, Gürsel Tekin'in çarpıcı sözleriyle gündemin merkezine oturdu. Tekin, baklava kutusunu görür görmez Manavgat'taki rüşvet skandalına gönderme yaparak dikkat çekici bir yorum yaptı. O anlar için sayfanın üstündeki videoyu izleyebilirsiniz.

"Bu baklava kutuları çok tehlikelidir"

Törende baklava kutusunu fark eden Gürsel Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu baklava kutuları çok tehlikelidir. Onun için milletin önünde aç. Ahali gördü; para yokmuş." Tekin'in bu sözleri, geçmişte baklava kutusuyla rüşvet verildiği iddiasıyla gündeme gelen Manavgat skandalına doğrudan atıfta bulunmasıyla büyük ilgi çekti.

