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CHP’li Faik Öztrak’tan Başkan Erdoğan’ın referandum çağrısına geri vites!

CHP’li Faik Öztrak’tan Başkan Erdoğan’ın referandum çağrısına geri vites!
24.10.2022 19:23 - Son Güncelleme: 24.10.2022 19:24

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2023 seçimleri adım adım yaklaşırken her tuşa basan Kemal Kılıçdaroğlu 'başörtüsünü yasa ile güvenceye alalım' şeklinde riyakar bir çıkışa imza atmıştı. Başkan Erdoğan'ın, "Hadi sıkıyorsa bu işi referanduma götürelim. Bu işin kararını millet versin" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu geri adım attı. Parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyen CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başörtüsü düzenlemesi hakkında referanduma gitme çağrısına ilişkin, "Ne referandumu? Biz bir kanun teklifi vermişiz açık. Kadınların giyim kuşamı üzerinden ellerini çekmeye razılarsa, başka hesapların peşinde koşmuyorlarsa kanun teklifimizi desteklesinler. Referandumla milletimizi yormasınlar" ifalerini kullandı. Böylece CHP’nin riyakar siyaseti bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu.

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