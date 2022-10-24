CHP’li Fatma Yavuz’dan skandal açıklamalar! LGBT sapkınlığını savundu…

CHP'li İBB'nin sicili kirli vitrin mankeni Fatma Yavuz'un skandalları hız kesmeden sürüyor. LGBT sapkınlığının bayrak taşıyan savunucusu olarak karşımıza çıkan, 'helalleşme' tiyatrosunun göz önündeki figüranı, bu kez de HDPKK kürsüsünden ucuz, sapkın bir provokasyona soyundu. Yavuz, ''LGBT'li tek bir kardeşimin saçının teline zarar gelecekse ben bu başörtüsünü yakarım!” ifadelerini kullandı, ahlaksız ithamlarla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı. Takvim.com.tr, Fatma Yavuz'un skandallarla dolu geçmişini sizler için derledi.