İstanbul Barosu asıl görevini unuttu, LGBTİ+ savunuculuğuna soyundu! Skandal paylaşıma büyük tepki

Giriş Tarihi: 28 Haziran 2026 18:51

Skandal Paylaşım Sosyal Medyayı Salladı

İstanbul Barosu, resmi sosyal medya hesapları üzerinden toplumsal değerleri ve Türk aile yapısını hedef alan LGBTİ+ oluşumlarına destek veren bir mesaj yayınladı. Kamu kurumu niteliğinde olan ve tarafsız olması gereken baronun, milli ve manevi değerleri hiçe sayarak yürüttüğü bu ideolojik savunuculuk, başta baroya kayıtlı avukatlar olmak üzere toplumun her kesiminden büyük tepki topladı.

"Onur Haftası Kutlu Olsun" Dediler

İstanbul Barosu tarafından yapılan ve infiale yol açan paylaşımda, "LGBTİ+ hakları insan haklarıdır. İstanbul Barosu olarak, insan haklarının evrenselliği, eşitlik ilkesi ve ayrımcılıkla mücadele temelinde herkes için hak ve özgürlükleri savunmayı sürdürüyoruz. Onur Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verildi. Hukuk sınırları içinde kalması gereken bir meslek örgütünün, batı fonlu lobilerin propagandasını üstlenmesi manidar bulundu.

Tepkiler Çığ Gibi: "Baro Asıl Görevine Dönsün"

Paylaşımın ardından sosyal medyada adeta yer yerinden oynadı. Binlerce vatandaş ve çok sayıda hukukçu, İstanbul Barosu'nun avukatların mesleki sorunlarını çözmek yerine marjinal grupların sözcülüğünü yapmasına sert tepki gösterdi. Kullanıcılar, "İstanbul Barosu Türk aile yapısını hedef alan bu dayatmanın parçası olamaz", "Baro ideolojik şov yeri değildir" diyerek tepkilerini dile getirdi ve yetkilileri göreve çağırdı.