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Mangır Merdan Yanardağ'dan anket algısı

Mangır Merdan Yanardağ'dan anket algısı
21.03.2023 20:29 - Son Güncelleme: 21.03.2023 20:33

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Cumhuriyet Halk Partisi'nin anketler üzerinden giriştiği algı operasyonları medyadaki aktörler üzerinden de sürüyor. CHP tarafından mangırlanan TELE 1'in Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ yapılmayan bir anket üzerinden hem algı yapmaya kalkıştı hem de GENAR araştırmayı hedef aldı. Merdan Yanardağ, canlı yayında "Saray, Genar Araştırma'ya özel anket yaptırdı. Ankette Kılıçdaroğlu'na %53, Erdoğan'a %42, diğer adaylara %5 oy çıktı. Yalanlarlarsa belgeleriyle, araştırmanın kendisiyle ortaya koyarım." iddiasında bulundu.

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