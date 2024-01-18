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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 18 Ocak 2024, 22:25 Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024, 22:38

CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş başörtülü kadının önce boğazını sıktı sonra küfür etti! İlk astronotumuzdan yolculuk öncesi son mesaj: "Allah'a ısmarladık"

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne sabah saatlerinde yapılan rüşvet operasyonunda, Mali Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi, belediye binasındaki bürolarına getirilerek arama ve inceleme yapıldı. Yaşanan gelişmeler sırasında Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Akkuş iğrenç saldırıda bulundu. Kalabalık içerisinde ne olduğunu anlamaya çalışan kadına öfkelenen Akkuş, kadının önce boğazını sıktı ardından da "Sanane ulan" diyerek mide bulandıran küfürler etti.

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