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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 18:11 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 18:11

İZLE I 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araçla kapatan şüpheli tutuklandı!

Son dakika haberleri... İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Cuma gecesi bir eyleme sahne oldu. Resul Can Çatı isimli kişinin üzerinde "SMA" yazılı araçla eylemi nedeniyle, köprü trafiğe çift yönlü olarak kapatıldı. Polis tarafından ikna edilip gözaltına alınan Çatı tutuklandı. Şüphelinin ilk ifadesine de ulaşıldı.

Dün akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne üzerinde sprey boya ile 'SMA' yazılı araçla gelerek trafiğe kapatan şüpheli Resul Can Çatı, polis ekiplerince ikna çalışmalarının ardından gözaltına alınmıştı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli Çatı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüpheli, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde SMA yazılı araçla eylem! Şüpheli Resul Can Çatı tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı

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