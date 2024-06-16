MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş’in kabrinde! Flaş Cumhur İttifakı mesajı: Bizde çatlama olmaz

Son dakika haberleri... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Daha sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bahçeli tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Bahçeli Cumhur İttifakı hakkında yapılan yorumlar için "Yalan ve fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Bizde çatlama olmaz biz kerpiç değil kayayız" dedi.

Bahçeli'nin açıklamaları şu şekilde:

Türk siyasetinde kargaşa, kavga yaratmak isteyen unsurlar her gün yalan, fitne üzerinden görüş beyan ediyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayaktadır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle yoluna devam etmektedir. Şimdi 2028'e kadar olan süre içerisinde Cumhur İttifakı'nın önünde 4 önemli yıl bulunmaktadır.

MHP, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındadır. Uluslararası gelişmeleri yakınen takip etmektedir.

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