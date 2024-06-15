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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 11:12 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 11:12

Eylem Tok ve oğlu Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler?

Türkiye'de infial yaratan trafik kazası sonrası oğlunu ABD'ye kaçıran sözde yazar, canavar anne Eylem Tok ve oğlu kaldıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç,"Ülkemize iade talebimiz kapsamında ABD'de yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur, Boston’da çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanmıştır. Tutukluluğun gözden geçirileceği duruşma, 18 Haziran’da yapılacaktır" dedi. Peki Eylem Tok ve oğlu Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler? İşte detaylar…

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