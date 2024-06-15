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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 00:30 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 00:37

İZLE I 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı!

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir kişinin yaptığı eylem nedeniyle tedbir amacıyla kapatılan trafik, polis ekipleri tarafından şahsın teslim alınmasının ardından yeniden normale döndü. İşte detaylar...

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde saat 22.45 sıralarında üzerinde "SMA" yazılı araç durmuş, İstanbul Emniyeti tedbir amacıyla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü trafiğe kapatmıştı. Trafik çift yönlü olarak durdurulurken, kilometrelerce araç kuyruğu oluşmuştu. Olay yerinde trafik akışı bir süre sonra Anadolu'dan Avrupa yönüne doğru açılmıştı.

KÖPRÜ TRAFİĞİ ULAŞIMA AÇILDI

Polisin ikna çabasının ardından bireysel eylem yapan şahıs teslim alınarak emniyete götürüldü. Araç ise polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin çekiye bölgeden kaldırıldı. Olay nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı olan köprü trafiği yapılan çalışmaların ardından tekrar açıldı.

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