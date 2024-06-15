PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024, 19:07 Güncelleme Tarihi: 15 Haziran 2024, 19:07

İZLE I Eylem Tok ve oğlunun sahte pasaportla Küba’ya gitme planları yaptığı iddia edildi

İngiliz haber ajansı Reuters, ABD’de yakalanan Eylem Tok ve oğlunun kaçtıkları ABD’den Küba’ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştıklarını iddia etti. İşte detaylar...

İstanbul'da 1 Mart tarihinde 1 kişinin ölümüne neden olduktan sonra ABD'ye kaçan T.C. ile annesi Eylem Tok'un yakalanmasının ardından detaylar da ortaya çıkıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın mahkeme belgelerine dayandırdığı haberine göre, Eylem Tok ve oğlu, Boston şehrinde özel bir okulu gezmek üzereyken yakalandı. Tok ve T.C.'nin Küba'ya seyahat etmek için sahte pasaport almaya çalıştığı iddia edildi.

ABD Sulh Yargıcı Donald Cabell, savcıların mahkeme belgelerinde çiftin kaçma ihtimali bulunduğunu belirtmesi üzerine Tok ve olunun salı günü planlanan duruşmaya kadar gözaltında kalmalarına karar verdi.

Eylem Tok'un avukatlarından Brendan Kelley, Tok'un serbest bırakılması gerektiğini savundu. Kelley, Türk yasalarına göre iddia edilen suçun bir ebeveyn tarafından işlenmesi halinde ceza gerektirmediğini belirterek, bu nedenle ABD-Türkiye anlaşması gereğince iade edilmesinin mümkün olmadığını iddia etti. Kelley, "İadesi bile mümkün olmayan bir suçtan dolayı gözaltında tutuluyor" dedi.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü araçla kapatan şüpheli tutuklandı!
15.06.2024Cumartesi
İZLE I ASELSAN TOLUN hedefi 12'den vurdu! İşte o anlar...
15.06.2024Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş Vakfe Duası yaptırdı
15.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in Bahçeli sözlerine tepki
15.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan'dan İspanya ve İtalya dönüşü uçakta önemli açıklamalar
15.06.2024Cumartesi
Bunlar da Var
İZLE I 15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı! 03:15
15 Temmuz Şehitler Köprüsü trafiğe açıldı!
15.06.2024Cumartesi
Eylem Tok ve oğlu Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler? 11:11
Eylem Tok ve oğlu Türkiye’ye ne zaman iade edilecekler?
15.06.2024Cumartesi
Yalova merkezli 5 ildeki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama 03:46
Yalova merkezli 5 ildeki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
15.06.2024Cumartesi
Başkan Erdoğan’dan CHP’li Özgür Özel’in Bahçeli sözlerine tepki 01:49
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'in Bahçeli sözlerine tepki
15.06.2024Cumartesi
CANLI YAYIN
SON DAKİKA