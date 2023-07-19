CHP yandaşı İsmail Saymaz'dan kaset savaşları yorumu

Ekrem İmamoğlu yandaşı İsmail Saymaz da görüntüyü katılımcılın yayabileceğine işaret ederek 'kaset savaşları'na dikkat çekti. Saymaz, "CHP'de kaset savaşları dönemi başladı. Birinci kaset bu değil aslında birinci kaset Tanju Özcan'ın yayınladığı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özcan hakkında 'Atın bu adamı' dediği sözlerdi. Şimdi ise CHP Genel Merkezi ile bağlantılı olduğunu anladığımız bir grup bu kez değişim yanlısı olan İmamoğlu ve arkadaşlarının kasetini piyasa sürdüler." dedi. Saymaz konuşmasında kendisine gelen bilgiye göre başka görüntülerin olduğunu belirterek, CHP yönetiminin söz konusu toplantıya "bu bir paralel toplantıdır" dediğini söyledi.