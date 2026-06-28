Motosikletli 2 kişinin can verdiği kazanın görüntüsü ortaya çıktı!
Bodrum'da taksi ile motosikletin çarpıştığı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği dehşet anlarına ait güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Çarpmanın şiddetiyle taksinin direğe vurup yan yattığı, motosikletin ise metrelerce sürüklendiği anlar saniye saniye kaydedildi.
Çarpışmanın Şiddeti Kamerada
Muğla'nın Bodrum ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Torba Rıza Anter Caddesi'nde gece saatlerinde meydana gelen feci kaza, çevre iş yerlerinin kameraları tarafından anbean kaydedildi.
Cadde üzerinde seyreden M.C. idaresindeki ticari taksi, tali yoldan çıkan Murat Yüp'ün kullandığı motosikletle çarpıştı. Görüntülerde, taksinin motosiklete çarptıktan sonra savrularak yol kenarındaki aydınlatma direğine vurduğu ve yan yatarak durabildiği görüldü.
Hastanedeki Müdahaleler Yetmedi
Çarpışmanın etkisiyle yaklaşık 100 metre sürüklenen motosikletteki sürücü Murat Yüp (52) ve yolcu konumundaki Gülistan Variş (30) ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan iki yaralı, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazanın ardından hafif yaralanan taksi sürücüsü M.C. emniyet güçleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.