CHP yandaşı Halk TV'de skandal yayın! Sözde hukukçu AK Parti'yi hedef aldı: Para cezasıyla kurtuldular!

CHP yandaşı hukukçu Salim Şen, Halk TV'de konuk olduğu canlı yayında, AK Parti'ye açılan kapatma davasını savunarak skandal ifadeler kullandı.



ŞEN'DEN CANLI YAYINDA SKANDAL İFADELER



Hukukçu Şen, AK Parti iktidarının 'laikliğe aykırı bir rejim' inşa etmeye çalıştığını belirterek, "Bu siyasal iktidar, kendi tanımladığı dini anlayışı üzerinden bir toplum rejim inşa etmeye çalışıyor.





LAİKLİK YALANI ÜZERİNDEN AK PARTİ'YE SALDIRDI



Bakın, çoğumuz karşı çıkıyorduk bundan 13-14 sene kadar evvel... AK Parti'ye laikliğe aykırı eylemlerin odağı olduğu gerekçesiyle hakkında kapatma davası açılmıştı.





PARA CEZASIYLA KURTULDULAR

Bakın sadece para cezası ile kurtulmuş bir partiden bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.