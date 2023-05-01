CHP yandaşı fondaş gazeteci Can Ataklı’dan küstah sözler! Selçuk Bayraktar’ı hedef aldı

Daha önce TOGG, Karadeniz gazı gibi Türkiye'ye çağ atlatacak gelişmeleri hedef alan fondaş gazeteci Can Ataklı; bu kez askeri alanda devrim yaratan Bayraktar SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar'ı hedef aldı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Atatürk Havalimanı'nı CIA taşeronu ABD menşeili bir firmaya peşkeş çekme planına tepki gösteren Bayraktar, "Bu meydan Türkiye'nin istikbalini yabancı şirketlerde değil Türk gençlerinde görenlerin meydanıdır" ifadelerini kullandı. Bu sözleri hazmedemeyen Ataklı, ağza alınmayacak ağır hakaretler kullandı.