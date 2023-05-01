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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan skandal asgari ücret vaadi! Bakan Nebati: 2022 yılından beri zaten uyguluyoruz
01.05.2023 12:42 - Son Güncelleme: 01.05.2023 12:43

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7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hükümetin 2022 yılından bu yana uyguladığı asgari ücrette sıfır vergiyi yeni seçim vaadi olarak kullandı. Sosyal medyada alay konusu olan Kılıçdaroğlu'na yanıt Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den geldi. Nebati, "Sayın Kılıçdaroğlu senin bu vaadini biz 2022 yılının başından beri uyguluyoruz. Hatta asgari ücret üzerindeki ücretlerin, asgari ücrete isabet eden kısmını bile gelir vergisi ve damga vergisinden istisna haline getirdik. Biz bu düzenleme ile 2022 yılında 90 milyar TL'nin üzerinde gelir ve damga vergisinden vazgeçtik" dedi.

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