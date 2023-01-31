Haberler Güncel Videoları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Şayıstay’a tehdit: Vallahi de billahi de yakarım sizleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Şayıstay’a tehdit: Vallahi de billahi de yakarım sizleri

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Şayıstay’a tehdit: Vallahi de billahi de yakarım sizleri
31.01.2023 16:48 - Son Güncelleme: 31.01.2023 16:49

OTOMATİK OYNAT

Güncel 01:46
EYT yasa teklifi TBMM'de!
Güncel 04:40
İsveç ve Finlandiya'nın NATO...
Güncel 00:30
CHP'den 'Metne HDP için madde...
Güncel 00:18
Adaylık krizi! Kılıçdaroğlu 13...
Güncel 00:20
6'lı masanın şehir hastaneleri...
Güncel 01:04
AK Parti İzmir Milletvekili...
Güncel 01:14
Başkan Erdoğan Bilecik'te...
Güncel 00:56
Lazkiye'deki deprem Hatay'da...
Güncel 02:19
DEVA Partisi'nden HDP...
Güncel 01:10
Ukrayna televizyon kanalında...
Güncel 39:35
Başkan Erdoğan Denizli’de
Güncel 01:56
İsveç NATO üyelik sürecini...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alarak sürdürdüğü tehditler serisine bir yenisini daha ekledi! Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attığı '418 milyar dolar' iddiası üzerinden Sayıştay'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum; vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri." şeklinde skandal ifadeler kullandı.

Güncel Videoları
SON DAKİKA