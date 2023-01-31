Türkkan ve Başarır’ın dokunulmazlığı! TBMM Hazırlık Komisyonu dokunulmazlıkların kaldırılmasına karar verdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alarak sürdürdüğü tehditler serisine bir yenisini daha ekledi! Kemal Kılıçdaroğlu ortaya attığı '418 milyar dolar' iddiası üzerinden Sayıştay'ı hedef aldı. Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde yazdığınız raporlarda 418 milyar doları görmezsem görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Milletimin önünde açıkça ifade ediyorum; vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri." şeklinde skandal ifadeler kullandı.