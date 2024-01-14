CHP, Kandil’le safları sıkı tutuyor... Operalarda Türkiye düşmanlarının elini öpen Özgür Özel, ittifak uğruna PKK'lı bölücülerle 'DEM'leniyor. Son olarak Ankara'da 'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren Özel'e Kandil'den 'aferin' gecikmedi. PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel’in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi. Özel'e mavi boncuk dağıtılan PKK yayınında Türkiye 'işgalcilikle' suçlandı, 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.