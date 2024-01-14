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Haberler Güncel Videoları Giriş Tarihi: 14 Ocak 2024, 11:32 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2024, 12:07

CHP Kandil’le safları sıkı tutuyor! PKK kanalında CHP lideri Özgür Özel'e methiyeler

CHP, Kandil’le safları sıkı tutuyor... Operalarda Türkiye düşmanlarının elini öpen Özgür Özel, ittifak uğruna PKK'lı bölücülerle 'DEM'leniyor. Son olarak Ankara'da 'DEM'in yollarına kırmızı halı serip 'şeffaf olacağız' teminatı veren Özel'e Kandil'den 'aferin' gecikmedi. PKK televizyonlarında Özgür Özel'e methiyeler düzüldü, "Özel’in, savaşa karşı ortaya koyduğu tutumu ve ifade tarzını bütün siyasi partilerin göstermesi gerekiyordu" denildi. Özel'e mavi boncuk dağıtılan PKK yayınında Türkiye 'işgalcilikle' suçlandı, 9 askerimizin şehit düştüğü kalleş saldırıdan övgü dolu sözlerle bahsedildi.

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